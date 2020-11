Vicki Brownhuis mist veel sponsorinkomsten door corona

DEN BOSCH - Het is een moeilijk jaar voor het Vicki Brownhuis in Den Bosch, het oudste inloophuis in Nederland voor volwassenen en kinderen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Door corona konden veel (groeps)activiteiten niet doorgaan.

,,Maar ook financieel is 2020 lastig”, zegt directeur Jacqueline Crooijmans. ,,We begroten elk jaar ongeveer een ton aan sponsorinkomsten. Dit jaar hebben we pas ongeveer de helft gerealiseerd.”

Dat bedrag is de opbrengst van de jaarlijkse koffiebreak en spinningmarathon en nog enkele donaties. De spinningmarathon was in september op de Parade. Daar fietsten jong en oud op tien spinningfietsen 20.000 euro bijeen. ,,Daar waren we heel erg blij mee", zegt Crooijmans. ,,De marathon was een alternatief voor de jaarlijkse sponsorfietstocht. Die zou dit jaar in Italië zijn.”

Samenloop voor Hoop

Andere belangrijke sponsoractiviteiten konden ook niet doorgaan. Zo moest de Samenloop voor Hoop in de Bommelerwaard door corona worden geschrapt. ,,Dit evenement had ons inloophuis als goede doel. Het is nu verzet naar volgend jaar en wij blijven gelukkig het goede doel", zegt de directeur.

Red het inloophuis

Onder de vlag van het Koningin Wilhelmina Fonds is nu een extra actie gestart: red het inloophuis. Alle 75 inloophuizen in het land kunnen zo proberen geld binnen te krijgen. Het streefbedrag is 10.000 euro. ,,Maar dat kan ook meer of minder zijn, dat mag je zelf bepalen", zegt Crooijmans. ,,KWF faciliteert, maar wij moeten het zelf neerzetten en promoten. Het is wel goed dat het KWF hiermee onderstreept dat naast medische zorg, psychosociale ondersteuning zoals wij die geven belangrijk is.”

Deze inkomsten worden onder meer gebruikt om de digitale activiteiten te verbeteren. Net als andere instellingen is het Vicki Brownhuis door de beperkende coronamaatregelen al twee keer dicht geweest. ,,We zijn nu weer halve dagen open. Maar nog niet voor groepsactiviteiten. Je kunt digitaal wel een deel van je activiteiten aanbieden. Maar dat kan een persoonlijk gesprek hier in huis toch niet vervangen. En sommige mensen voelen zich bij de digotale techniek niet comfortabel.

Jaarlijks maken zo'n 700 mensen gebruik van het aanbod van het Vicki Brownhuis. Dat varieert van ondersteuning ontspanning en informatie, individueel en in groepen. Daarvoor zijn onder anderen 90 vrijwilligers actief.