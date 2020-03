Video en andere verbindingen, maar politiek Den Bosch vergadert door in coronatijd

Een mooie dorpstuin of nóg meer woningen achter je huis? Onrust en stress in Vughtse woonwijk

18:55 VUGHT - Ze zijn boos, spreken van manipulatie en eisen duidelijkheid. Tientallen keren zat een groep inwoners van Vught met de gemeente om tafel. Om mee te denken over een dorpstuin achter hun woningen. Alles leek in kannen en kruiken. Nu dreigt Vught het plan in de prullenbak te gooien én de groenstrook te bebouwen. Het leidt tot veel onrust en stress in de wijk.