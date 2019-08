Vier gemeenten stappen af van omstreden thuishulp werkwijze: ‘schoon en leefbaar huis’

Ouderen Samen Vught is enthousiast omdat cliënten weer meer grip krijgen over wat er in huis gebeurt. ,,Of alle problemen hiermee zijn opgelost, weet ik niet maar het brengt in ieder geval wel weer een heleboel rust”, aldus voorzitter Anneke van Wijmen. ,,Schoon en leefbaar is een rekbaar begrip. De aanbieder bepaalt nu wat er wordt gedaan en in tijden van krapte wordt er op de werkzaamheden beknibbeld. Dat een onafhankelijk iemand weer bepaalt hoeveel uren hulp iemand krijgt, is een hele positieve ontwikkeling. Ouderen krijgen weer duidelijkheid over het aantal uren huishoudelijke hulp dat hen wordt toegekend en dat zullen ze op prijs stellen.”