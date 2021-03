Vier generaties Van der Valk proosten op hoogste punt nieuwbouw Nuland

Politie vindt geld en drugs bij inval in Den Bosch en vermoedt ‘modern witwassen’

26 februari DEN BOSCH - Bij een inval in Den Bosch is eerder deze week verschillende soorten drugs, contant geld en een vuurwapen aangetroffen. Een 31-jarige inwoner van deze stad is aangehouden. Ook werd digitaal geld in de vorm van cryptomunten in beslag genomen.