Vier jonge ontwerpers van KW1C winnen plekje in bijzondere expositie ‘Mode op de bon’ in NM Kamp Vught

VUGHT - De vier winnende ontwerpen die een plekje krijgen in de expositie ‘Mode op de bon’ in Nationaal Monument Kamp Vught zijn bekend. Het gaat om een pak van parachutestof, een jurk van een koffiezak en kranten, een creatie met oranje (kamp)driehoeken en een jurk van hergebruikte theedoeken.

De ontwerpen zijn gemaakt door studenten van de mbo-opleiding Junior Stylist van het Koning Willem I College in Den Bosch. 23 studenten werkten elk een ontwerp uit, waarbij zij zich lieten inspireren door het kledingbeeld tijdens de oorlog. Een jury koos vier ontwerpen uit die plek krijgen in de expositie.

Volledig scherm Djedi Fresco met haar ontwerp in de categorie 'Mode van toen'. © Floris van Bergen

In de categorie ‘Mode van toen’ koos de jury het ontwerp van Djedi Fresco. Zij maakte een pak voor een vrouw, omdat vrouwen in de oorlog vanwege het gebrek aan panty’s broeken gingen dragen. Djedi heeft gebruik gemaakt van parachutestof. ,,Een parachute kon in die tijd veel goeds betekenen, zoals dat er eten werd gebracht, maar ook minder goede dingen.” De jury: ,,Een vernieuwende vormgeving, passend in het modebeeld van toen. Het concept van de parachute is door Djedi op een elegante manier verwerkt in het ontwerp en duidelijk herkenbaar. Het donkerblauw met wit vormt een smaakvolle kleurencombinatie met een diepere betekenis.”

Volledig scherm Noa Nacken won met haar jurk in het thema 'improviseren'. © Floris van Bergen

Noa Nacken paste het thema improviseren volgens de jury erg goed toe door het gebruik van originele materialen zoals de kranten in de rok en de koffiezak die is verwerkt in de jurk. ,,Mijn outfit is geïnspireerd op mijn eigen gevoel nadat ik het museum bezocht. Ik dacht daarbij aan wedergeboorte: de geschiedenis wordt opnieuw geboren als een verhaal, dat in Kamp Vught wordt verteld. Dit wil ik laten zien met de rok die ik van kranten heb gemaakt.”

Volledig scherm Liselotte van Druenen ontwierp de mooiste 'feestrok'. © Floris van Bergen

Liselotte van Druenen maakte volgens de jury het beste ontwerp in de categorie 'feestrok’. ,,Een frisse opvatting van het thema. De eigen twist die Liselotte heeft gegeven aan de driehoek, resulteert in een krachtig beeld waar een inspirerend verhaal achter schuilgaat.” Van Druenen liet zich inspireren door de driehoeken die in het kamp door verschillende groepen verplicht gedragen werden. ,,Mijn driehoek heb ik gespiegeld tot een ruit. Dit is voor mij een nieuw teken, dat staat voor gelijkheid. Oranje is de kleur van Nederland en werd niet gebruikt in Kamp Vught. De kleur koningsblauw verwijst ook naar Nederland. Mijn muze is mijn tweelingzus Rosalie die door het leven gaat met een beenprothese. Zij is een echte vrouw van nu en ik heb voor om haar prothese een accessoire gemaakt.”

Volledig scherm Mode op de bon © Floris van Bergen

Femke Bouwens was uitverkoren in de categorie ‘hergebruik'. ,,De jurk van hergebruikte theedoeken is – naast een mooi voorbeeld van hergebruik – een mooie vertaling van de spencer van toen naar nu. Femke geeft de jurk een diepere betekenis door de prachtige symboliek van theedoeken, die afkomstig zijn uit verschillende huishoudens”, aldus de jury.

De vaste expositie en de wisselexpositie ‘Mode op de bon’ zijn te bezoeken vanaf 21 april (onder voorbehoud).