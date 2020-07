Vier jongens uit Vught opgepakt voor mishandeling

Rubberboot­par­ty aan de Zuid-Willems­vaart, BroedLoket opent de deuren

10:07 DEN BOSCH- Heb je een rubberboot en zin om in het water bij de Zuid-Willemsvaart te dobberen? Vrijdag zou je het kunnen doen. Dan opent BroedLoket in het brugwachtershuisje aan de Anthoniebrug de deuren en is er een heuse ‘rubberbootparty’.