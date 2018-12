Vier ton van ‘vredefonds’ voor uitbreiding Nationaal Monument Kamp Vught

Bedrijfsleven

Het Vughtse herinneringsmuseum is startklaar voor de bouw maar heeft de begroting nog niet helemaal sluitend. In totaal is zo'n 4,1 miljoen euro nodig waarvan inmiddels 3,5 miljoen door overheden en fondsen is toegekend. In november 2019 wil NM Kamp Vught (her)openen. Directeur Jeroen van den Eijnde: ,,Dit is een forse stap vooruit maar we moeten nog een gat in onze begroting dichten. De komende tijd blijft spannend. Daarom zetten wij ook stappen richting het bedrijfsleven. Ik verwacht dat wij met ons verhaal ook een goede verbinding kunnen leggen met ondernemers.”