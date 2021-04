Vier tot zes windturbines in Rosmalense polder aan grens met Oss, ‘er is nóg meer aan zonnepanelen mogelijk’

Lekker dan, net nu afstuderen voor een baan in de horeca of evenemen­ten­bran­che

8 april DEN BOSCH/BRAKEL - Dira Peters (19) en Lieke van Dalen (22) staan op het punt om af te studeren in een richting die vanwege corona op z’n gat ligt. Lousy timing of zien zij het zo somber niet in?