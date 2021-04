Vier verdachten avondklokrellen in Den Bosch staan voor de rechter: ‘Ik hou van mijn stad en wilde niet slopen’

Voorvech­ter diabetes, oud-voorzitter FC en vastgoed­man Maarten de Gruyter is officier

23 april DEN BOSCH - Oud-voorzitter van FC Den Bosch, vastgoedman en oprichter en voorzitter van de Stichting DON (Diabetes Onderzoek Nederland). De in 1975 in Den Bosch geboren Maarten de Gruyter, telg van de kruidersniersfamilie, is Officier in de Orde van Oranje Nassau.