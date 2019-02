Vier verkeersdrempels in Empel weggehaald in verband met veroorzaken van overlast

VIDEO Vieze Jack en Dario? Kansloos in Oeteldonk

19 februari DEN BOSCH - Op YouTube is de ‘carnavalsclip’ van SjanSjee dit jaar al ruim over de 200.000 keer bekeken. ,,Pffff’’, verzucht Danny van Ham, ,,met dat nummer ’Ik wil je pijpen’... Ver-schrik-ke-lijk, het wordt met het jaar erger’’, aldus de helft van het duo Niek & Danny. Niet dat zij puur Oeteldonkse teksten maken, maar toch: de kenmerkende blauwe kiel en das én de moderne Twee Pinten-sound verbindt onmiskenbaar hun liefde aan het carnaval in Den Bosch. ,,Vieze Jack? Kansloos in Oeteldonk en ik hoop dat dat nog héél lang zo blijft.’’