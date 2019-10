Vierde editie ‘Een beetje proeven & zo’ in Helvoirt

Twaalf dronken meiden (14 tot 17) op weg naar feest in Den Bosch, bus Arriva zit vol braaksel

10:30 WAALWIJK/DEN BOSCH - Twaalf meiden in de leeftijd van 14 tot 17 jaar hebben vrijdagavond ondervonden wat alcohol met je kan doen. De meiden waren op weg naar een feest in Den Bosch, maar omdat ze zoveel alcohol hadden gedronken moesten sommigen overgeven terwijl ze in de bus zaten.