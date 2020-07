Vijf aanhoudingen en 35 boetes bij controle Den Bosch, horecazaken en bedrijven gecontroleerd

Instor­tings­ge­vaar: zwakke Vughtse bruggen per direct dicht voor grote vrachtwa­gens en tractors

7:45 VUGHT - Twee ruim zeventig jaar oude bruggen over het Drongelens kanaal in Vught blijken geen zwaar verkeer meer te kunnen dragen. Bij een te grote belasting kunnen ze instorten. De bruggen zijn per direct afgesloten voor zware, brede (landbouw)voertuigen. De gevolgen voor boeren zijn groot.