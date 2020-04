Vijf jongens in Vught bekeurd, omdat ze te dicht bij elkaar stonden

Avans groeit gestaag, mede dankzij goede studentbe­oor­de­lin­gen en techniek- en ict-opleidin­gen

13:01 DEN BOSCH - Avans Hogeschool in Den Bosch was al groot, maar is in de afgelopen jaren alleen nog maar verder gegroeid. Naar meer dan 13.000 voltijdstudenten volgens de nieuwe economische monitor van de gemeente Den Bosch. De school staat nu al jaren onafgebroken op de eerste plaats in de Keuzegids Hbo en scoort onder meer met de verkorte route van mbo naar hbo.