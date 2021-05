Vijf mannen aangehouden bij hennepkwekerij met vierhonderd planten in Nuland

video Bossche flat waar brand uitbrak werd maanden geleden nog brandveili­ger gemaakt: 'Ik zag de vlammen uit het gebouw slaan’

24 mei DEN BOSCH - In een appartementencomplex aan het Carolushof in Den Bosch heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. De brand brak rond half drie uit in een woning op de hoek van de tweede etage en sloeg over naar de bovenliggende verdieping. 24 bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun woning. Het gebouw is enkele maanden geleden nog aangepakt om de brandveiligheid te bevorderen.