Vijf nieuwe kunstgrasvelden met ander rubber voor Bossche clubs

Blummel van FC Den Bosch trapt af voor Voetbalda­gen in 'zijn’ Schijndel

11:33 SCHIJNDEL - Voetballer Sven Blummel van FC Den Bosch scoorde vrijdag nog in het gewonnen duel met NEC (3-2), een dag later deed hij in ‘zijn’ Schijndel de aftrap van de Voetbaldagen in Schijndel.