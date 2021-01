Vijf oorlogsgranaten aangetroffen op terrein Fort Isabella; werkzaamheden tijdelijk stilgelegd

Bossche­naar vrij nadat 22 gestolen fietsen in zijn achtertuin zijn gevonden

11 januari DEN BOSCH - De Bosschenaar (35) die vorige week werd aangehouden nadat in zijn achtertuin 22 gestolen fietsen werden aangetroffen, is maandagmiddag in vrijheid gesteld. Volgens een woordvoerder van de politie is hij niet voorgeleid bij de rechter-commissaris.