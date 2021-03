Vijf politieke partijen in één gezin: ‘We zijn er gewoon mee bezig’

Sid is nu nog te jong om zelf te stemmen, maar áls hij zou stemmen zou het waarschijnlijk op D66 zijn. ,,Omdat ze groter zijn dan Volt. Maar ik heb voor zowel D66 als Volt geflyerd en ben lid van beide partijen", geeft hij aan. De interesse in de politiek is volgens Sid enigszins gestimuleerd door zijn ouders, maar is ook te wijten aan eigen werk. ,,We verdiepen ons er zelf ook in. We zijn er gewoon mee bezig.”