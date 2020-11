Vijf schapen gedood in Rosmalen, vijftien dieren verwond

Kun je niet weg? Dan maar thuis op vakantie! ‘Nederland als vakantie­land’

24 november DEN BOSCH - De vakantiebranche ligt grotendeels op zijn gat, want op vakantie naar het buitenland gaan kan (bijna) niet. Maar wat als je tóch nog op vakantie zou kunnen gaan, maar dan thuis? Daar is The Sunshine Pop-Up Store in Den Bosch voor.