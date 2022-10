Vijf sterrenchefs gooien hun snacks in het vet: ‘Sterrensnacks’ kunnen ook bij jou de frituur in

Wie wil in lege manege? Het Theater aan de Parade niet

DEN BOSCH - Wie heeft interesse om de voormalige militaire manege aan de Bossche Hekellaan (tijdelijk) te vullen? Het Theater aan de Parade was met de gemeente in gesprek over het gebruik ervan, maar de directie bedankt voor de eer. ,,De manege blijkt voor ons niet geschikt.”

14 oktober