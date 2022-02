Vijf uittips voor stille genieters en drukke doeners: hier kun je binnenkort naartoe

Dit is een wake-upcall van Club Gewalt

Met personages als oceaan en vulkaan onderzoekt het Rotterdamse performance collectief Club Gewalt de rol van de mens ten opzichte van de natuur. Antropoceen de musical is een voorstelling over klimaat waarbij volgens de makers het laatste wapen tegen de ecologische crisis wordt ingezet: de complexiteit verteerbaar maken in een meeslepend epos met liedjes en dansjes.

Harpiste Lavinia Meijer speelt in kloosterkapel

Ze is gewend om op te treden in Europa, Amerika en Azië en doet zondag het Cenakel in Tilburg aan. In de voormalige kloosterkapel brengt de harpiste Lavinia Meijer (1983) een ode aan de componisten Philip Glass en Erik Satie. Ook speelt ze eigen composities en werk van Olafur Arnalds. Nadat ze diverse prijzen won, nam haar carrière een grote vlucht.

Welkom in Wouter Hamel’s Nightclub

Wouter Hamel’s Nightclub is een theaterprogramma waarin het publiek zich in een opwindende nachtclub uit het midden van de vorige eeuw waant, maar met een moderne twist. Hamel en zijn band halen hun inspiratie uit de jazzy pop uit de jaren 30 tot 50, strooien daar muzikaal een jaren 70-saus overheen en brengen het met impulsen uit allerlei andere stromingen zelfverzekerd de 21ste eeuw in.

Therapeutisch theatercollege in Waalwijk

Er zijn theatervoorstellingen, er zijn colleges en er zijn steeds meer mensen die behoefte hebben aan therapie en rust. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel weet deze ingrediënten bij elkaar te brengen. Orde in de chaos is een therapeutisch theatercollege dat rust in je hoofd en een glimlach op je gezicht tovert. Het gaat over kattenfilmpjes en de oerknal, er is dans en confetti.

Daar is het nieuwe album van Kika Sprangers

Emotioneel en oprecht spel, vervuld met een lyrisch en melancholisch geluid, zo wordt het werk van saxofonist, componist en bandleider Kika Sprangers vaak omschreven. Hoe het klinkt valt te beluisteren in Tilburg waar ze optreedt met het Kim Sprangers Quintet. Na haar veelgeprezen debuutalbum Human Traits presenteert ze woensdag de opvolger Mind’s Eye.

