Vijf voor twaalf voor ‘racebaan’ in Berlicum: ‘Wachten op eerste dode’

Toch geen boete van 150 euro voor schoonmoe­der (88) van Gerard: 'Ze hielden geen rekening met dat ze licht demente­rend is’

24 september DEN BOSCH - Mevrouw Noot-Beset (88) en haar schoonzoon Gerard van Zundert kunnen opgelucht ademhalen. De gemeente Den Bosch heeft de boete van 150 euro die in juni was uitgedeeld ingetrokken. Een bijzondere opsporingsambtenaar (boa) had die uitgeschreven omdat de hoogbejaarde vrouw één vuilniszak bij de ondergrondse container had laten staan.