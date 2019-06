Vijf wijken in Den Bosch zetten eerste stappen naar aardgasloos bestaan

In 2050 wil Den Bosch klimaatneutraal zijn en dat betekent dat ook aardgas in de hele stad in de ban moet. Omdat dit niet in één keer kan, heeft de gemeente nu wijf wijken uitgekozen waar de eerste stappen gezet moeten gaan worden. Bij de keuze voor deze vijf startbuurten is rekening gehouden dat de wijken divers zijn, zoals de de verhouding koop en huur, bouwperiode en verschil in inkomen. Bewoners in de gekozen wijken kunnen vrijwillig meedoen aan de proef, waarbij onder meer gekeken wordt naar maatregelen om de warmtevraag te beperken, gezamenlijk energie op te wekken of bijvoorbeeld te starten met een lokaal warmtenet.