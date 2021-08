Vijf zwanenjongen dood, ouders overleven het maar nét: ‘Door eten van vergiftigde slakken’

VUGHT - Als je slakken wil bestrijden doe het dan op een natuurlijke manier en niet met gif dat óók schadelijk is voor andere dieren. Die dringende oproep doet Sharon van Offeren van Vooropvang de Maashorst. Een zwanenpaar legde bijna het loodje door het eten van vergiftigde slakken. Zondag werden de zwanen, gezond en wel én twee kilo zwaarder, weer vrijgelaten in Vught.

Eerder overleden de vijf jongen van het zwanenpaar dat zwemt in de Wilhelminasingel in Vught. Volgens het Dutch Wildlife Health Centre, dat de jonge zwaantjes onderzocht, hadden ze een ontsteking van het darm- en maagkanaal. Die werd veroorzaakt door een lintworm die via het eten van slakjes in de maag terechtkomt.

Hoge ontstekingswaarden

Even later werden ook de twee ouders doodziek. ,,We hebben de ontlasting van de zwanen laten controleren en ook het bloed", vertelt Sharon van Offeren van de Schaijkse dierenopvang. ,,Er bleken geen wormen aanwezig te zijn maar ze hadden wel hoge ontstekingswaarden. Die wezen op maag- en darmontsteking. Wij denken veroorzaakt door slakkengif. We weten dat dat in de omgeving wordt neergezet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toen het Vughtse zwanenpaar door de dierenambulance naar Schaijk werd gebracht, konden de zwanen amper nog op hun benen staan. ,,We hebben ze acht dagen verzorgd. Ze bliezen in het begin niet eens. We moesten ze met dwang voeren. Vijf dagen later moesten we opletten dat ze ons niet aanvielen én zijn ze twee kilo aangekomen.”

Alternatieven slakkengif

Van Offeren prijst de betrokkenheid van de buurt met het zwanenpaar. ,,En ik hoop dat er via de buurtvereniging aandacht wordt gevraagd voor het slakkengif. Er zijn voldoende diervriendelijke alternatieven. Dat dit met de zwanen gebeurt is namelijk vervelend én onnodig.”

Volgens de dierenliefhebster gaat het heel goed met de Vughtse zwanen. ,,Omdat ze hun jongen verloren hebben bestaat er zelfs een kans, als het een beetje mooi weer blijft, dat ze nog aan een tweede nest beginnen. Dat zou de kers op de taart zijn.”

Volledig scherm Het Vughtse zwanenpaar verloor al haar vijf jongen. © Nelleke Booij