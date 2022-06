Vijfhonderd Bossche kids uit groep 8 slaan samen Brug naar de Brugklas

De kids hebben vrijdag ook clinics over bijvoorbeeld cyberpesten in het Jongerencentrum Noord. ,,Als ze weten dat ze hier of op de Hambaken bij ons terechtkunnen om te sporten of hun huiswerk te maken zie je dat ze minder vervallen in hangen op straat of kattenkwaad”, zegt Sabine Hoogesteger die sinds enkele maanden met de jongeren werkt. ,,Zo komen ze minder vaak in problemen en is er een plek waar ze veilig zijn.”