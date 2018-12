Vijftig appartementen gepland in voormalige Zusterflat in Den Bosch

Het duurt even, maar Oeteldonks monumentje gaat er na 15 jaar dan toch echt komen. Waarschijn­lijk.

10:28 DEN BOSCH – Echt waar: het monumentje voor 121 jaar Oeteldonk gaat er dan tóch komen. Als het goed is. Ooit was er afgesproken zo’n monumentje op te richten, bij het afscheid van minister-president Rob van de Laar. En inmiddels is de Oeteldonksche Club van 1882 zo ver dat er 15 jaar later een heus idee is.