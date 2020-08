Vijftig Bossche Bollen (of Boules) winnen? Speel wat potjes petanque!

Betonblok­ken op gisteren afgezette Van Berckel­straat in Den Bosch vergen slachtof­fer: bus strandt

5 augustus DEN BOSCH - De wegafzetting op de Van Berckelstraat in Den Bosch heeft woensdag een eerste ‘slachtoffer’ geëist. Een lijnbus - die ‘te gast’ is in de straat - is tegen twee betonblokken gereden en gestrand.