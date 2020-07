Villa’s schieten als paddenstoelen uit de grond in Vught en Cromvoirt: ‘Ze tasten de natuur aan’

Het principe van de regeling vindt de Vughtse natuurclub prima. ,,Dat een grote, oude stal wordt gesloopt en er een woonhuis voor in de plaats komt. Mits dat ter plekke gebeurt", schetst Johan Smeulders, voorzitter van de NMV. ,,Maar in de praktijk wordt er elders in de provincie - meestal in een verlaten uithoek - een stal gesloopt en in de aantrekkelijke woongemeente Vught komt er een groot landhuis bij.”