Vincentius verandert restaurant in speelgoedwinkel: geen beurs in Sint-Janslyceum

DEN BOSCH - De grote speelgoedbeurs die de Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch de afgelopen jaren hield in het Bossche Sint-Janslyceum valt dit jaar heel wat kleiner uit. Door de coronaregels is de beurs verhuisd naar het restaurant van het Vincentiushuis aan de Havenstraat 11a.

Gewoonlijk worden zes vrachtwagens speelgoed uitgestald in het schoolgebouw. In amper twee dagen tijd levert dat elk jaar zo’n 12.000 euro op voor goede kinderdoelen. ,,Dit soort beurzen is niet meer toegestaan. Daarom wijken we nu uit naar het restaurant van het Vincentiushuis dat door de coronaregels voorlopig is gesloten’’, zegt Reini ter Beek, die de beurs leidt als voorzitter.

Voor 400 euro verkocht

Ze weet dat het in deze coronatijd lastig is om plannen te maken. Maar het is de bedoeling dat de beurs tot 5 december kan worden gehouden steeds van zaterdag tot en met dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur. Mondkapjes, handschoenen en winkelmandje zijn verplicht. Verder mogen maximaal 3 klanten tegelijkertijd in de winkel zijn.

Afgelopen zaterdag was de opening volgens Ter Beek een groot succes. ,,We hebben die dag voor ruim 400 euro verkocht. Dat is dus veel belovend’’, zegt Ter Beek over de verkoop waarbij de schappen van pas kwamen die gewoonlijk worden uitgestald tijdens de jaarlijkse boekenbeurs in het Sint-Janslyceum.

Kleinere beurs

,,Sommige schappen waren snel leeg en konen we direct vullen. De hoeveelheid speelgoed is natuurlijk lang niet zo groot als op de Speelgoedbeurs, maar het assortiment is net zo breed en gevarieerd als in een gewone speelgoedwinkel’’, zegt Ter Beek.

Hoewel de de winkel vooral bestemd is mensen met een kleinere beurs is iedereen welkom. Eethuis Het Anker kan haar klantenkring nu niet in het restaurant bedienen, maar hoopt binnenkort uitkomst te kunnen bieden met afhaalmaaltijden.