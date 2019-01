Vincentiusvereniging vult beurs met 100.000 boeken; fan van oude gedichtenbundel of liever boek over Beatles?

Vught even een klein stukje wit; kinderen genieten van sneeuwbal­len­ge­vecht

3 januari VUGHT - Nergens in het land ligt sneeuw, behalve in Vught. Daar vond donderdagmiddag zelfs een spectaculair sneeuwballengevecht plaats. Twee groepen kinderen in de basisschoolleeftijd gingen met elkaar de strijd aan.