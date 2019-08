Vinkel heeft weer een molen, maar het is een feestdag met een zwarte rand

Eerste editie van Samenloop voor Hoop in Rosmalen met elfhonderd lopers: Teller staat nu al op 80.000 euro

17:56 ROSMALEN - Ongeveer elfhonderd deelnemers in 45 teams zijn zaterdagmiddag van start gegaan tijdens de eerste editie van Samenloop voor Hoop in Rosmalen. De teams willen in een dag tijd zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar oplossingen voor kanker. Dat gebeurt tijdens een estafetteloop van 24 uur op het parkeerterrein naast het Rodenborch College in Rosmalen.