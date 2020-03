Vinkelse verrassing voor harde werkers in huisartsenpraktijk

VINKEL - Het liefst had Judith de Roos, een van de initiatiefneemsters, de harmonie opgetrommeld om te laten zien hoeveel waardering Vinkel in deze bizarre tijden voor haar huisartsen en praktijkondersteuners heeft. Helaas is dat nu niet mogelijk. Dus blijft het deze donderdagmiddag beperkt een groot aantal tekeningen, lekkernijen, bloemen en videoboodschappen. Als blijk van waardering voor het werk dat de mensen op de praktijk nu en de komende weken moeten verzetten.

Het idee voor deze ludieke actie kwam van Linda Ackermans-Rombout en Judith de Roos. Via whattsapp werd de oproep gedeeld om zoveel mogelijk lekkere dingen voor een lunch, tekeningen en videoboodschappen te versturen.

En er werd gehoor aan gegeven. Een grote mand met cadeaus en lekkernijen was het resultaat. Ondernemers droegen ook hun steentje bij met soep, broodjes, toetjes en een lekkere taart. En er waren bloemen. En alles als blijk van waardering voor het risicovolle werk wat de gezondheidswerkers nu te verzetten hebben.

Zichtbaar vermoeid

Als Judith de Roos donderdag rond lunchtijd op de praktijk komt, blijft huisarts Jos van der Sande liever binnen. Hij oogt zichtbaar vermoeid en is eigenlijk niet gediend van camera's die alles vastleggen. Hij laat het samen met zijn vrouw Janneke Bressers en de praktijkondersteuners wat gelaten over zich heenkomen. Soms wordt er een traantje weggepinkt. ,,Ik hou helemaal niet van verrassingen. We zijn gewoon druk bezig, en dan dit', verklaart hij zijn wat norse houding. Pas als de videoboodschappen getoond worden, waarin een flink aantal mensen hun waardering uitspreken voor het werk van de praktijk, breekt zijn lach door.

Bizarre tijd

Zelfs wat emotioneel staat hij even later een journalist te woord. ,,Het is een bizarre tijd, we hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Het dringt pas langzaam door. En nu de eerste bekenden overlijden hakt dat er wel in. We roeien met de riemen die we hebben, en hopen dat mensen luisteren naar de adviezen die de experts geven en daar ook naar handelen".

De praktijk van Vinkel werkt samen met die van Nuland en Geffen. Daarbij rijd Van der Sande regelmatig in beschermende kleding visites in het hele gebied. ,,De samenwerking is klein maar fijn", zegt hij. ,,De spirit is goed. We gaan er met zijn allen 200 procent voor. De assistentes doen voor ons het voorwerk en dat is een hele kluif".

Immuniteit opbouwen

Hij zegt niet bang te zijn. Hoopt zelfs dat iedereen die op de praktijk werkt het ook zal krijgen. ,,Natuurlijk wel het liefst in een milde vorm en niet allemaal tegelijk. Maar zo bouwen we wel immuniteit op". Hij benadrukt nog even dat het verstandig is om wanneer je klachten hebt en denkt dat het corona kan zijn, de website thuisarts.nl te bezoeken. ,,Als je klachten hebt die niets met corona te maken hebben, bel dan alstublieft ook, denk niet dat we het te druk hebben. Misschien is de wachhtijd wat langer maar we zullen zeker helpen.

