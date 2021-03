Visagiste van BN’ers gaat nu mensen in Rosmalen opmaken: ‘Ik heb niks met sterrenstatus’

Opgepakte Bossche schroothan­de­laar mag (voorlopig) naar huis: ‘Niets te maken met miljoenen­frau­de’

25 maart DEN BOSCH - De Bossche schroothandelaar (51) die op 8 maart in zijn woning aan de Weversplaats van zijn bed is gelicht door een arrestatieteam mag vrijdag naar huis. Dat is woensdag bepaald door de raadkamer van de rechtbank in Zwolle.