Vitam uit Schijndel wil met gezond eten én leven verder groeien in Den Bosch

Het valt niet mee om een parkeerplaats te vinden bij het kantoor van Vitam in Schijndel. ,,Dat is ook een van de redenen waarom we gaan verhuizen", begint René de Beer. Hij is de opvolger van de bekende Schijndelse ondernemer Hans Brus als algemeen directeur (CEO) van de JHB Group, waar cateraar Vitam het grootste onderdeel van is.

Vitam is na vijftien jaar uit zijn jasje gegroeid in Schijndel. ,,In Schijndel valt het niet mee om een nieuwe locatie te vinden. Daarom kijken we nu vooral naar Den Bosch, want we willen Brabant zeker trouw blijven.”