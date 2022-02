Vlag uit in Vinkel: carnavalsoptocht gaat door

De stichting was een van de weinige zo niet de enige in de regio die officieel de optocht nog niet had geschrapt. Ze ging steeds vanuit dat de optocht door kan gaan. De stichting moest de groepen die traditioneel aan de wagens bouwen wel regelmatig een hart onder de riem steken en motiveren, omdat lang niet iedereen hetzelfde vertrouwen in een goede afloop had. En voor alle zekerheid was er met de wagenbouwers al wel een alternatieve datum gedeeld: 4 april, het weekeinde na Halfvasten.