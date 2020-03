Vleugel Jozefoord Nuland voor lokale coronapatiënten

NULAND - De huisartsen in Nuland, Vinkel en Geffen en Sint Jozefoord nemen een vleugel van het Nulandse zorgcentrum in gebruik speciaal voor coronapatiënten uit de drie dorpen. Vrijdag 27 maart worden de eerste patiënten er opgenomen.

In de dorpen groeit het aantal oudere inwoners die ziek zijn of verdacht worden van besmetting met het coronavirus. De lokale huisartsen merken tegelijkertijd dat (oudere) familieleden zelf vaak bang zijn om nog bij de patiënt in huis te komen in verband met het besmettingsgevaar. Omdat deze patiënten ook niet in aanmerking komen voor een ziekenhuisbed, komen ze er alleen voor te staan.

Om die reden zochten de huisartsen een plek om coronapatiënten toch zo dicht mogelijk bij huis zorg te kunnen leveren. De Vinkelse huisarts Jos van der Sande dacht er zelfs aanvankelijk aan om in de gymzaal van gemeenschapshuis 't Zijl in Vinkel bedden te plaatsen met schotten er tussen.

Net gerenoveerde vleugel

De behoefte van de huisartsen kwam ook ter ore van de tijdelijke bestuurder van Sint-Jozefoord, Sacha Ausems. ,,Zieke mensen in sporthallen is voor ons niet acceptabel. Wij wilden de twee afdelingen beschikbaar stellen in de net gerenoveerde vleugel van het zorgcentrum. Die zou namelijk pas over een paar weken in gebruik worden genomen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de bewoners daar sneller naartoe te verhuizen. De aannemer heeft alles op alles gezet om een maand eerder op te leveren. Vervolgens zijn wij erin geslaagd de bewoners naar hun mooie nieuwe plek te verhuizen.” De kamers die door hun verhuizing vrijkomen, zijn nu beschikbaar voor coronapatiënten.

Eigen ingang

Volledig scherm Burgemeester Mikkers (links) liet zich bijpraten over het initiatief door Sacha Ausems en huisarts Jos van der Sande. © Paul Roovers Deze vleugel van Sint-Jozefoord staat fysiek ook los van de andere gebouwen van het zorgcentrum en heeft een eigen ingang. Daardoor is er geen risico op besmetting van andere bewoners. De tijdelijke afdeling grenst ook direct aan de huisartsenpraktijk. Er is plek voor 6 tot maximaal 34 patiënten.

De drie huisartsengroepen in Vinkel, Nuland en Geffen zorgen zelf voor de eerstelijns medische zorg. ,,Met één locatie kunnen we de patiënten continue zorg bieden. Er is altijd verpleging aanwezig en we staan dicht bij de patiënt.” De Vinkelse praktijk detacheert twee medewerkers in Nuland. Medewerkers van Sint-Jozefoord zorgen voor de overige zorg en faciliteiten.

Burgemeester Jack Mikkers liet zich gistermiddag bijpraten over het ‘Maasdonkse’ initiatief. Met deze opvang worden ook de ziekenhuizen ontlast in de regio.

Extra hoog-laag bedden

De speciale afdeling wordt vrijdag zeker in gebruik genomen. Sint-Jozefoord is nog wel op zoek naar extra hoog-laag bedden én zorgpersoneeel voor de verdere uitbreiding.