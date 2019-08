Vlinderkasten tegen eikenprocessierups in Den Bosch

Ophalen van boormachi­ne loopt uit de hand: Bossche­naar voor de rechter

12:15 DEN BOSCH - ,,Het is geen verwijt aan u. Maar het is wel jammer dat het hier over zo’n futiliteit moet gaan.’’ Dat zegt politierechter Van Eldonk halverwege de zitting tegen een Bosschenaar (34) die begin dit jaar een boormachine liet repareren bij een Bosch Praxis-filiaal. ,Het liep daar helemaal uit de hand’’, vat de officier van justitie samen.