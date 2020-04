Vloggende veehouders in Brabant: best lastig, die boerenmarketing

Huurverho­ging op een ‘heel ongelukkig moment’, gemiddeld 2,6 procent in Den Bosch

6:29 DEN BOSCH - Bij de 22.000 huurders van een sociale huurwoning in Den Bosch valt deze dagen een brief in de bus over een huurverhoging. Bij negentig procent van die huurders geldt een huurverhoging met maximaal 2,6 procent, vanaf 1 juli.