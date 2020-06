Vlot en veilig naar de klas, daar gaat het om deze eerste schooldag

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Het spannendste moment op de eerste schooldag in het voortgezet onderwijs? Als de leerlingen aankomen op school. ,,Houden ze afstand of zijn ze zo blij om elkaar weer te zien dat ze op een kluitje gaan staan’’, zegt de rector van het Sint-Janslyceum.

O jee. Een beetje bedenkelijk zetten de twee meiden om kwart over acht ’s ochtends hun fiets in het rek bij het Sint-Janslyceum in Den Bosch. Op één van de weinige plekken waar geen rood-wit lint gespannen is. ,,We zijn te vroeg, we hebben te snel gefietst.’’

Maar geen zorgen, want de leerlingen die zich deze eerste schooldag melden, komen keurig gespreid aanzetten. De aangegeven looproute volgend, tot bij het lokaal waar ze bij binnenkomst eerst hun handen moeten desinfecteren.

Achthonderd leerlingen, verdeeld over twee groepen

,,Dit is het spannendste moment’’, zegt rector Jean Wiertz op de gang, waar voor de gelegenheid in alle vroegte al energieke muziek klinkt. ,,Houden ze afstand of gaan ze in de vreugde om elkaar weer te zien toch op een kluitje staan?’’

Quote Tussen de twee blokken zit anderhalf uur niks. Om te voorkomen dat de leerlingen gaan rondwande­len of in de wijk gaan hangen. Jean Wiertz, Sint-Janslyceum Achthonderd leerlingen verwacht de school deze dinsdag - iets meer dan een derde van het totaalaantal - verdeeld in een ochtend- en een middaggroep. Die volgen ieder vier lessen van een half uur. Steeds met tien leerlingen per lokaal.

,,Ze hebben per klassenlaag in kunnen tekenen voor zo’n blok. Het betekent dus niet automatisch dat ze bij hun klasgenoten in de klas zitten of bij hun eigen leraar’’, vertelt Wiertz. ,,Tussen de twee blokken zit anderhalf uur niks. Om te voorkomen dat ze gaan rondwandelen of in de wijk gaan hangen.’’

Voor iedere leerling staat er een flesje water klaar én verpakte stroopwafels. Met een kaartje: ‘Welkom terug op school!’ Een kleine attentie om er toch iets feestelijks van te maken deze eerste schooldag in coronatijd.

Geen ‘snoeperijtjes’ in Schijndel

Door het zo te doen, levert het geen extra bewegingen en onrust op. Juist dat weerhield het Elde College in Schijndel ervan dergelijke ‘snoeperijtjes’, zoals directeur havo/vwo Toos Michon het omschrijft, te organiseren.

,,Bij ons is het een warm welkom met een open hart en lekker aan het werk. We beginnen gewoon volgens het rooster, zo rustig en doordacht mogelijk. We zijn heel erg voorzichtig.’’

Quote De vlag hangt altijd uit voor onze leerlingen. Op verschil­len­de manieren is er aandacht voor de start van het onderwijs. Joris Hermans, Baanderherencollege en Jacob Roelandslyceum Eerst maar eens zorgen dat iedereen vlot en veilig bij zijn bureau belandt. Die teneur klinkt op meer plaatsen. Verschillende scholen hebben eerder al een zelfgemaakte video verspreid met een uitleg wat de bedoeling is. ,,Het feest zit erin dat de leerlingen weer een stukje oud normaal oppakken’’, aldus Huub van der Linden van het Maurick College in Vught.

Joris Hermans, rector van zowel het Baanderherencollege als het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel: ,,De vlag hangt altijd uit voor onze leerlingen. Op verschillende manieren is er aandacht voor de start van het onderwijs en deze coronatijd, maar dat is veelal gekoppeld aan de inhoud van het programma..’’

,,We zijn heel blij dat we weer kunnen beginnen en zijn benieuwd naar ervaringen en verhalen van onze leerlingen’’, vertelt Bas Razenberg van Helicon vmbo. ,,De eerste dagen zullen in het teken staan van ontmoeting, op 1,5 meter, en uitleg geven over de nieuwe werkwijze. En daarna snel weer ‘gewoon’ les. ’’

School opnieuw uitvinden

Ondertussen is en wordt er de komende tijd ook nagedacht over een coronaproof invulling van komende mijlpalen zoals slagingsdag (komende donderdag), de diploma-uitreiking - dat wordt een drive-through bij het Sint-Janslyceum - en de afsluiting van het schooljaar. ,,En we kijken ook al naar komend schooljaar. Hoe we het bijvoorbeeld gaan doen met de introductie van de brugklassers’’, zegt Wiertz van het Sint-Janslyceum.