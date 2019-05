Vluchtelingen pakken hun nieuwe leven in Vught snel op

Complotden­ker Heslinga in Rosmalen: ‘De aarde is plat, de evolutie­the­o­rie kul’

4 mei ROSMALEN - Een avondje complotdenken. In een bovenzaaltje van theater Perron 3 in Rosmalen draagt Frans Heslinga bewijs na bewijs aan voor zijn stelling: de aarde is plat. De grossier in complottheorieën is op missie tegen de onwetendheid. ,,Als u nog in de maanlanding gelooft, wordt het een lastige avond.”