Vmbo-leerlingen mogen eindelijk zeven weken snuffelen op Koning Willem 1

Eindelijk in het écht de sfeer proeven op je vervolgopleiding, iets dat niet voor veel scholieren is weggelegd in deze coronatijd. Toch krijgen vmbo-leerlingen nu wél de kans om zeven weken lang op woensdag kennis te maken met het Koning Willem 1 college in Den Bosch.

Mees van Roosmalen

Den Bosch ,,We maken een useless box”, zegt de Empelse leerling Sofie terwijl de rest hard aan het werk is. Het is een doosje waar je een mechaniekje in moet bouwen om zo je technische vaardigheden te oefenen. Ongeveer 25 VMBO-leerlingen zitten in een werkplaats van het Bossche Koning Willem 1 College, verdeeld over een viertal tafels en een aantal werkbanken met machines. Van solderen tot ontwerpen, de studenten krijgen in zeven weken tijd door diverse opdrachten uit te voeren een goed beeld van de opleiding die ze willen gaan volgen.

Tevredenheid overheerst

Normaal gesproken hebben leerlingen de kans om via open dagen hun mogelijke vervolgopleiding beter te leren kennen. Door het coronavirus vonden deze dit jaar allemaal online plaats. ,,Aan zo’n online open dag heb je niet zo veel. Het haalt je niet echt over om voor een school te kiezen, vind ik. Proefdagen, zoals deze school ze houdt, helpen mij bij het maken van mijn keuze”, zegt Sofie.

,,Ik ben wel blij dat we gewoon welkom zijn in de werkplaats hier op het college”, zegt Jasper uit Middelrode, terwijl hij een begin maakt aan zijn zogenaamde useless box. Nu hij met diverse opdrachten bezig is, weet hij pas echt waar hij aan toe is. ,,Online of op afstand kan ik niet echt een goede indruk krijgen van de school. Nu kan ik hier gewoon aan de slag en merk ik het best of deze opleiding wel of niet bij mij past.”

Genoeg is ook genoeg

Volgens twee Bossche VMBO-leerlingen, Simon en Amine, is fysiek kennismaken een groot voordeel, maar genoeg is ook weer genoeg. ,,Voor zeven weken lang één keer in de week bezig zijn op deze school is precies goed. Twee keer in de week zou bijvoorbeeld te veel worden”, zegt Simon. ,,Dan raak je het beu en gaat het meer als een verplichting voelen. Nu kijken we er nog iedere week naar uit”, vult Amine aan.

Het coronavirus zorgt dus voor veel veranderingen. Ook de open dagen vonden dit jaar vooral online plaats, terwijl die vorig jaar nog fysiek te bezoeken waren. ,,Dat zie je zeker terug in het aantal bezoekers. De online open dagen trokken ongeveer 2500 bezoekers, waar dat er vorig jaar nog 14.000 waren”, zegt Desirée Vonk, hoofd studentencommunicatie op het Koning Willem 1 college.

Verkeerde keuze maken

Je zou denken dat dit sterk verminderde aantal bezoekers zal zorgen voor minder inschrijvingen, toch denkt Vonk dat het probleem ergens anders ligt. ,,Ik denk niet dat studenten zich minder zullen inschrijven. Eerder denk ik dat we bang moeten zijn dat studenten de verkeerde keuze maken nu ze minder goed kennis hebben kunnen maken met de school of de opleiding.”