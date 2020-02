Voedselbos Den Bosch verkast; even geen rekening gehouden met linie 1629

DEN BOSCH - Een voedselbos langs de Vlijmenseweg, dat gaat hem niet worden. Bij de provincie Noord-Brabant hadden ze even geen rekening gehouden met de linie 1629 van Frederik Hendrik. In plaats daarvan zijn er nu twee percelen gevonden bij Treurenburg en het Engelermeer.

De nieuwe percelen in Den Bosch zijn een stuk groter dan de twee die het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) in eerste instantie op het oog had voor de ontwikkeling van een voedselbos. Het gaat om een perceel van 5 hectare in de oksel van de A59 en de weg Treurenburg (zuidkant snelweg) en eentje van 7,2 hectare bij het Engelermeer. Die lap grond ligt ten noorden van de A59 en grenst aan de parkeerplaats van het Engelermeer.

Quote Op de oorspronke­lij­ke locatie gaat het Groen Ontwikkel­fonds Brabant samen met de gemeente aan de slag met herstel van de verdedi­gings­wal. Jiri van der Drift, GOB Het provinciale fonds, dat tot doel heeft de natuur in Brabant met elkaar te verbinden door het realiseren van nieuwe natuur, kwam eerst met vijf hectare land langs de Vlijmenseweg op de proppen. Verdeeld over twee percelen van 2,8 en 2,2 hectare net naast de volkstuintjes. Maar daar gaat dus een streep door.

Er was even geen rekening gehouden met de linie 1629 van Frederik Hendrik die hem hielp Den Bosch te veroveren. De linie loopt dwars over die percelen. ,,Op de oorspronkelijke locatie gaat het GOB samen met de gemeente aan de slag met herstel van de verdedigingswal’’, aldus Jiri van der Drift van het GOB. ,,Hoe dat er precies uit komt te zien, gaat de gemeente de komende tijd uitwerken.’’

De gemeente Den Bosch, die een ondersteunende en faciliterende rol vervult, is enthousiast over het idee van een voedselbos. ,,Het past goed in onze ambitie om meer te vergroenen, maar we hebben wel rekening te houden met een aantal fysieke voorwaarden. Niet alle gronden zijn zonder meer geschikt, bijvoorbeeld vanwege andere functies of belangen.’’

Een van de twee percelen waar het Groen Ontwikkelfonds Brabant een voedselbos wil ontwikkelen ligt in de oksel van de A59 en de weg Treurenburg. © GoogleMaps

Overigens is er ook in Lage Mierde een perceel geschrapt. Daar is het de lastig te bestrijden onkruidsoort knolcyperus die roet in het eten gooit. In plaats daarvan is er in Putte, bij de Belgische grens, twee hectare aangewezen.

Het voedselbos: biodivers, veerkrachtig en productief

Kenmerkend voor een voedselbos - een combinatie van bomen, struiken en planten - is de hoge mate van biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit. Het GOB zoekt naar initiatiefnemers die een toekomstbestendig voedselbos willen ontwikkelen. Er wordt dan ook om een inrichtings- en ondernemingsplan gevraagd. Het ligt straks contractueel vast dat de grond gebruikt moet worden als voedselbos.