Voedselbos past prima in straatje van cateraar Schijndel

Verse groenten, fruit en noten uit het Voedselbos in Schijndel. Daar kan cateraar Vitam de komende jaren op rekenen. ,,We hebben ons voor twintig jaar als partner verbonden aan het grootste voedselbos van Europa, dat nu in Schijndel wordt aangelegd", zegt CEO Marlies Martens. ,,Het voedselbos past helemaal in ons straatje. Je geeft iets terug aan de natuur in plaats van deze uit te putten. Het gaat om onbespoten gewassen.”



Martens stond zelf afgelopen weekeinde als vrijwilliger in het Schijndelse voedselbos om bomen en hagen te planten. ,,Samen met een groep medewerkers van Vitam.” Vitam wil ook kinderen betrekken bij het voedselbos. Eerder werd al de stichting Vitam doet goed opgericht om kinderen bewust te maken van het belang van gezonde voeding. En de komende jaren wil het Schijndelse bedrijf de oogst van het twintig hectare grote bos gebruiken voor de nabij gelegen locaties.