Voedselbos Woest in kanaalpark Rosmalen ‘Een bos met iets te eten voor mens en dier’

ROSMALEN - Stichting Voedselbos Woest is druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een zogenaamd voedselbos in Rosmalen. Dit najaar moeten de eerste bomen in het kanaalpark worden geplant.

Het voedselbos zal vanaf de herfst in fases bij de wijk De Lanen in de Groote Wielen en rondom de coronagedenkplek worden aangeplant. De grond is door de gemeente Den Bosch in bruikleen gegeven aan de stichting. Het terrein beslaat zo’n acht hectare. “De bedoeling is dat het een openbaar bos wordt,” vertelt Peter Lammers van stichting Voedselbos Woest. “Met iets te eten voor dieren maar ook voor mensen.”

Wat meer body voor kanaalpark

Twee jaar is de stichting bezig met het verwerven van steun en fondsen. “Er zijn al diverse voedselbossen in de omgeving, zoals in Berlicum en Schijndel. Een groep enthousiastelingen stak de hoofden bij elkaar om te kijken wat er in Rosmalen mogelijk zou zijn, om het kanaalpark wat meer body te geven.”

Quote Mensen kunnen hier straks geen avondeten halen, maar wel fruit plukken Peter Lammers, stichting Voedselbos Woest

Het wordt een bos met vaste planten, struiken en bomen, waar zowel mensen als dieren voedsel kunnen vinden. Ook is het de bedoeling dat het een plek wordt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. “Het zal een echt bos worden, maar wel open met open plekken en wandelpaden. Natuurlijk zullen sommige stukken wat moeilijker begaanbaar zijn, omdat we ook de dieren willen beschermen die hier hopelijk op af gaan komen.”

Lammers denkt daarbij aan konijnen, hazen, allerlei soorten vogels, maar ook egels, insecten, vleermuizen en daarnaast ook de mens. “Er komen een hoop fruitbomen en bramenstruiken bijvoorbeeld. Dus ja, mensen kunnen hier niet hun avondeten gaan halen, maar zeker wel fruit.”

secretaris Peter Lammers: ,,Het planten van bomen moet het gebied wat meer smoel geven."

Lange adem

Quote Niet verder springen dan je polsstok lang is Peter Lammers , stichting Voedselbos Woest Het is wel een project lange adem. “We trekken er eerst vijf jaar voor uit. Er moet een hoop gebeuren. Het gras moet van het land af. Dat kan hergebruikt worden voor bemesting. Het is hier allemaal kleigrond, dus met een schop kom je niet heel ver. We willen in ieder geval beginnen met het planten van bomen die het gebied al wat smoel moeten gaan geven.”

Er is 70.000 euro begroot om het Voedselbos te kunnen realiseren. “We hebben geld van de gemeente gekregen, maar ook van de wijkraad, de Rabobank en verschillende fondsen”, aldus Lammers. ,,We zitten nu nog op 50.000 euro. We zijn nu met een crowdfundingsactie gestart. We willen daar nog eens ongeveer 5000 euro mee ophalen. Je moet nooit verder springen dan je polsstok lang is. Als er onverhoopt minder geld binnenkomt, vallen er dingen af.”

Scholen ontvangen

Behalve geld, zijn er ook vrijwilligers nodig. “Om mee te beplanten, maar straks ook om het bij bos bij te houden. We willen ook graag scholen ontvangen om te laten zien wat je in het bos allemaal kunt doen. Dat kinderen leren dat appels aan bomen groeien, in plaats van in de stal bij de groenteboer.”