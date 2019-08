Voertuig uitgebrand in Den Bosch, brandstichting niet uitgesloten

Gemeente Vught wil naar veel minder kilo’s afval

0:33 VUGHT - De gemeente Vught wil gaan uitzoeken hoe de hoeveelheid etensresten en gft-afval de komende tijd naar beneden kan worden gebracht. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst over de toekomst van de afvalinzameling in Vught bleek dat bijna de helft van de ruim 90 kilo aan restafval die een inwoner van Vught per jaar in de afvalbak gooit vooral uit keukenafval bestaat.