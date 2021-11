Voetbalacademie bij Emplina voor meiden uit de regio moet stoppen: ‘Pech gehad vanwege corona’

Met de EVA had Emplina sinds 2018 naast het vrouwenvoetbal een opzichzelfstaande tak binnen de vereniging. Met de academie wilde de club de grootste talenten (15 tot 23 jaar) uit Den Bosch en omgeving, van Hedel tot Vught en van Rosmalen tot Vlijmen, naar sportpark De Zwaan lokken als dé plek waar zij zich verder konden ontwikkelen.

Niet scouten vanwege corona

De academie wilde zelf gaan scouten bij clubs in de regio om te kijken waar voetbalsters rondliepen die de ambitie hadden hogerop te voetballen. Van het scouten kwam weinig meer terecht toen het coronavirus alle amateursport bijna anderhalf jaar platlegde. ,,We hebben altijd naar de kwaliteit en niet naar de kwantiteit gekeken. Anders konden de meiden net zo goed bij hun eigen vereniging blijven”, zegt Van de Kerkhove.

In de periode dat het voetbal een tijdje stil lag, besloot een aantal speelsters te gaan studeren of op kamers te gaan. Daartegenover stond dat de academie geen nieuw talent bij andere clubs had kunnen scouten. Ook was het niet mogelijk om speelsters van de reguliere vrouwenteams van Emplina door te schuiven, omdat die zelf geen speelsters konden missen.

Quote De EVA- selectie werd vanwege corona zo smal dat we er geen toekomst meer in zagen Walter van de Kerkhove, initiatiefnemer van de Emplina Vrouwen Academie

,,De eerste twee seizoenen hadden we een selectie van zestien tot achttien kwalitatief goede speelsters. Maar na corona waren er nog maar twaalf of dertien over en was de selectie zo smal dat we geen toekomst zagen om door te gaan”, aldus Van de Kerkhove. ,,Je hoort bij meerdere verenigingen dat ze leden zijn verloren door corona, alleen kunnen zij het opvangen en wij niet.”

Volledig scherm De vrouwen slalomden tussen de poortjes door. © jan zandee

EVA voetbalde onder de naam van Emplina in de derde klasse op zaterdag. In tegenstelling tot Emplina Dames 1 en 2 die op zondag voetballen. Binnen een paar jaar moest het team doorstoten naar de tweede klasse, was het plan. Ook hoopte Van de Kerkhove met de academie het hele vrouwenvoetbal binnen Emplina een boost te geven. Hij had als doel om het aantal vrouwelijke leden binnen vijf jaar van 250 naar 400 te laten groeien.

Vijfjarenplan

,,De tijd is tekort geweest om dat te realiseren”, zegt hij. ,,We hadden een vijfjarenplan gemaakt, maar zijn daar eigenlijk niet aan toegekomen. Door corona hebben zich het afgelopen anderhalf jaar sowieso weinig nieuwe leden aangemeld.”

Ondanks dat hij al na drie jaar een punt achter de academie heeft moeten zetten, kijkt Van de Kerkhove met een goed gevoel terug op het project. ,,De eerste twee seizoenen waren goed. We hebben in die periode weinig hoeven scouten, omdat voetbalsters zichzelf aanmeldden en hadden met Alec Latupeirissa een heel goede en bevlogen trainster. Maar we hebben pech gehad met corona.”

Quote Ik ben ervan overtuigd dat er in de regio behoefte is aan een voetbalaca­de­mie voor vrouwen Walter van de Kerkhove, initiatiefnemer van de Emplina Vrouwen Academie

Een aantal voetbalsters is teruggegaan naar het meisjesteam onder 19 jaar van Emplina. Anderen hebben zich bij andere verenigingen in de regio aangemeld, waaronder OJC Rosmalen, Hedel en Unitas in Gorinchem.

Op de vraag of hij zo weer een academie voor vrouwen zou opzetten, antwoordt Van de Kerkhove vertwijfeld: ,,Of ik het zelf nog een keer zou doen, weet ik niet. Ik heb een drukke baan en andere functies binnen Emplina. Maar ik ben ervan overtuigd dat er in de regio behoefte is aan een dergelijke academie.”