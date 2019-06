Voetbalclub BLC haalt 8500 euro op voor WensAmbulance Brabant

,,k ben ontzettend blij dat ik nu iets terug heb kunnen doen", sprak Verstappen(52), de initiator van de inzamelingsactie. Zijn terminaal zieke vrouw Jeannette maakte begin 2017, kort voor haar dood, tweemaal dankbaar gebruik van de (vrijwillige) diensten van stichting WensAmbulance Brabant. ,,We zijn op 5 januari van dat jaar met een ambulance van deze stichting naar Volendam afgereisd. En ja, de zuurstoffles ging gewoon mee. In het verleden hebben we vaak genoeg een bezoek gebracht aan dat prachtige en idyllische vissersdorp, maar nooit eerder hadden we zo'n typische foto in Volendamse klederdracht gemaakt. Het was een specifieke wens van Jeannette om dat alsnog te doen. Dezelfde dag waren we óók in het café van Jan Smit, waar we een cd met een handtekening en een persoonlijke boodschap van Jan meekregen. Ongelooflijk, wat hebben we genoten die dag! We hebben toen écht het leven gevierd. Ook onze dochter Debby, haar man en haar twee kinderen waren erbij", memoreerde Verstappen.

Opnieuw stond de stichting klaar

Het toeval wilde dat tien dagen later de vader van Jeannette vrij plotseling is gestorven. Opnieuw stond de stichting klaar, ditmaal om haar naar de uitvaart te vervoeren. Dat was op 20 januari.

Uit dankbaarheid

Een kleine maand later, op 17 februari, is Jeannette op 60-jarige leeftijd overleden. ,,Na een langdurige verwerkingsperiode nam Joop Verstappen bij BLC, waar hij leider/coach is van het tweede elftal, puur uit dankbaarheid het initiatief om zoveel mogelijk geld voor stichting WensAmbulance Brabant in te zamelen. ,,Ik kreeg direct steun van allerlei mensen binnen de club. We hebben van alles gedaan; vierhonderd carnavalsemblemen in de vorm van een wensambulance verkocht. Daarnaast een loterij, veiling, sponsorloop en een afsluitende feestavond georganiseerd. Het 'totaalpakket' bracht 8500 euro op, maar het is zeker niet uitgesloten dat het eindbedrag nog ietsje hoger uitvalt", aldus Verstappen.

Richting laatste wens