Voetbalclub OJC Rosmalen steunt lokale middenstand: ‘Een prachtig initiatief’

De campagne wordt gevoerd met de kreet ’Wees loyaal, koop lokaal’. Deze slogan is al een poosje geleden door anderen bedacht en is al langere tijd te zien in andere delen van het land. Nieuw is dat de oproep wordt gedaan vanuit de sport.

Andere sportverenigingen

,,Het is de bedoeling dat de leden van OJC Rosmalen binnenkort via een mail het verzoek krijgen om bij het kopen van wat dan ook te denken aan de bedrijven en middenstanders in deze regio.’’ Dat zegt Nico van Beers, adviseur van het bedrijf Flag2Tag. Hij hoopt met Van de Sande dat ook andere sportverenigingen in Nederland een vergelijkbare oproep aan hun leden doen.

Stickers