Voetbalclub OSC’45 definitief naar de zaterdag, TGG hoopt snel op duidelijkheid over verhuizing

DEN BOSCH - De gesprekken tussen de voetbalclubs TGG en OSC’45 en de gemeente Den Bosch over een verhuizing naar sportpark De Hambaken lopen nog. Inmiddels heeft de club in de wijk Orthen definitief gekozen om als zaterdagclub verder te gaan.

,,Wij hopen voor onze leden dat er snel duidelijkheid komt’’, aldus voorzitter Jeffrey Rynenberg van TGG.

Compensatie

Zijn club moet op last van de gemeente in 2022 verhuizen van sportpark De Donk naar het complex van OSC aan de Hambaken. ,,We zijn al een paar maanden met elkaar in gesprek. Vooral over het hoe en wat. Dan gaat het ook over compensatie en schadeloosstelling.’’

Speelt geen rol

Rynenberg heeft niet het gevoel dat de gemeente TGG ‘niet zomaar die kant uitstuurt’. ,,Maar ik hoop onze leden binnen een paar maanden wel duidelijkheid te kunnen geven.’’ De definitieve beslissing bij OSC om een zaterdagclub te worden, speelt volgens de voorzitter daarbij geen rol.

Definitief afscheid

De algemene ledenvergadering van de voetbalclub uit Orthen besliste medio december om definitief afscheid te nemen als zondagclub. De leden gaven het bestuur en de denktank van OSC toestemming om de samenwerking met TGG aan te gaan. En als het nodig blijkt te zijn ook met TGG te fuseren.



,,Waarbij we ook heel duidelijk willen stellen dat de samenwerking met TGG sterk afhankelijk is van hetgeen de leden van TGG wensen en hoe de gesprekken tussen TGG en de gemeente verlopen’’, is in de nieuwsflits van OSC deze week te lezen.

Extra kunstgrasveld

De verhuizing van TGG heeft alles te maken bij de bezuinigingen van de gemeente Den Bosch. Volgens de gemeente is er een overschot aan velden. Op sportpark De Hambaken is in de toekomst wel plaats voor een extra kunstgrasveld. Met de verhuizing van TGG houdt de gemeente jaarlijks 60.000 euro op zak en kan het de grond op het sportcomplex De Donk ontwikkelen.