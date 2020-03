Voetbalclub OSC’45 wil zaterdagvereniging worden: ‘Laat ons de club van Noord zijn’

DEN BOSCH - Voetbalclub OSC'45 laat binnenkort de leden stemmen over de vraag of de vereniging een zaterdagvereniging wordt of een zondagvereniging blijft. De Orthenaren hopen zo de club een positieve impuls te geven

De afgelopen jaren daalde het ledenaantal van de club flink. Had de club in het seizoen 2010-2011 nog 23 teams, inmiddels zijn dat er 15. In de winterstop ontstond het idee om van OSC’45 een zaterdagvereniging te maken. Volgens Bart van Poppelen, een van de initiatiefnemers, kan het de club een positieve impuls geven. ,,We willen een echt gezellige zaterdagvereniging worden. Eigenlijk zouden we ons neer willen zetten als dorpsclub.” Wat dat laatste betreft kijkt hij met een schuin oog naar sv BLC, dat al een zaterdagvereniging is. ,,Zij zetten zich neer als de club van Zuid. Laat ons dan de club van Noord zijn”, zegt Van Poppelen.

‘Jeugd wil liever op zaterdag spelen’

De club merkte de afgelopen jaren dat het steeds moeilijker werd om teams op zondag te laten voetballen. ,,De jeugd wil liever op zaterdag spelen. Daarnaast is het ook lastig om vrijwilligers op zondag op de club te hebben", zegt Van Poppelen. Op dit moment spelen er al twee recreatieve seniorenteams van OSC’45 op zaterdag. Wanneer de club een zaterdagvereniging wordt, gaat het eerste elftal dus op zaterdag spelen. ,,We blijven ingedeeld in Zuid 1, we staan hierover al in contact met de KNVB.”

Mochten er teams op zondag willen blijven spelen, dan kan dat volgens Van Poppelen. ,,Net als dat wij nu als zondagvereniging seniorenteams op zaterdag laten spelen, moet het andersom ook mogelijk zijn. Dan zoeken we naar een oplossing.” Maar de club zet dus in op zaterdagvoetbal. Van Poppelen schetst een ideaalplaatje: ,,Het zou toch mooi zijn dat we op zaterdag een hele voetbaldag hebben met kinderen en senioren die voetballen. Dat de kantine dan wat langer open kan blijven, zodat mensen gezellig in de kantine kunnen blijven.”

Meer clubs naar de zaterdag

Van Poppelen staat er niet van te kijken wanneer meer clubs de overstap maken naar het zaterdagvoetbal. ,,Kijk naar OJC Rosmalen. Dat begint ook een onder 23-team, zodat de jeugd op zaterdag kan blijven spelen. En ik zie wel meer teams de stap maken.”