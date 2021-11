Voetbalclub TGG ziet fusie met OSC’45 nu wél zitten, ‘we zetten de eerste stap’

De TGG-leden zetten afgelopen vrijdag het sein op groen. ,,Het is een eerste stap, we gaan met OSC aan tafel en werkgroepen vormen. In maart of april moet er dan meer duidelijkheid over de fusie zijn’’, reageert voorzitter Jeffry Rynenberg van zondagvereniging TGG.



Bij OSC, dat al eerder voor een fusie stemde, is tevreden gereageerd. ,,De culturen van beide clubs passen goed bij elkaar. Wij denken dat dit een gezonde club op Noord op gaat leveren’’, aldus Bart van Poppelen namens OSC’45, sinds het huidige seizoen een zaterdagclub.